„Unsere Freude ist unbeschreiblich, da wir in diesem Jahr in kurzer Zeit bereits zum zweiten Mal eine besondere Falstaff-Auszeichnung erhalten haben“, so Karin und Roman Krejcirik überglücklich. Mit 88 Punkten im Falstaff Café-Guide zählt der Familienbetrieb zu den besten Kaffeehäusern in Österreich. „Eine Bestätigung, dass unser Konzept von unseren Gästen bestens angenommen wird“, so das Gastronomen-Duo.

