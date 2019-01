Der Faschingsumzug hat bereits langjährige Tradition. Heuer hätte der Umzug am Samstag, dem 23. Feber, über die Bühne gehen sollen — jetzt gibt es andere Pläne. „Vor über 30 Jahren habe ich den Fasching in Deutschkreutz wieder ins Leben gerufen. Die Deutschkreutzer Vereine waren gegen den heurigen Termin, und somit übernahm ich das Zepter für die Organisation. Mit der Änderung des Datums sind nun auch alle Vereine mit dabei“, erklärt Winzer Walter Kirnbauer. Gemeinsam mit der Deutschkreutzer Wirtschaft organisiert er den Faschingsumzug für 5. März (Faschingdienstag).

„Es gibt noch einiges zu organisieren, aber das ist kein Problem“, schildert Kirnbauer. Neu heuer ist, dass es keine Maskenprämierung wie in den Vorjahren geben soll. „Jede Maske bekommt eine Flasche Wein, gesponsert von Deutschkreutzer Winzern. Wir hoffen natürlich, dass viele Masken dabei sein werden, damit wir viele Flaschen Weine verschenken können“, fügte Kirnbauer hinzu. Treffpunkt am Faschingdienstag ist um 13 Uhr beim Gasthaus zur Bahn. Um 14 Uhr wird der Umzug losgehen. Neu ist heuer auch, dass es einen DJ am Hauptplatz geben soll, der für die passende Faschingsstimmung sorgt. „Mitzubringen ist gute Laune und natürlich Trinkfestigkeit. Jeder ist eingeladen, am Faschingsumzug teilzunehmen“, so Kirnbauer.