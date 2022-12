Blaufränkisch Weinhotel prämiert

Werbung

Über eine tolle Prämierung durften sich die beiden Eigentümerfamilien K+K Kirnbauer und Nourani des Blaufränkisch Weinhotels beim diesjährigen „Wirtshausführer“ freuen. Mit dem „Weinwirt 2023“ wurde das Szenelokal für besondere Verdienste um die österreichische Weinkultur geehrt. Geschäftsführer Walter Kirnbauer erfreut: „Mit Andreas ‚Luki‘ Fuchs haben wir einen sehr guten Koch in unseren Reihen. Vor allem der asiatische Touch kommt, vor allem bei den Jungen, sehr gut an. Die gesamte Küche leistet eine perfekte Arbeit und die Gäste reisen von sehr weit an, um unsere Küche zu testen bzw. zu genießen. Wir wollen die hohe Qualität beibehalten bzw. weiter ausbauen.“

