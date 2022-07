Kamera in Umkleidekabine von Fußballverein: Kinderporno-Verdacht

Werbung

Gegen das verdächtige Vereinsmitglied, das sich beim Aufstellen der Kamera selbst gefilmt haben soll, wird nicht nur wegen unbefugter Bildaufnahmen, sondern auch wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger ermittelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Freitag einen Bericht des ORF Burgenland.

Wirbel Versteckte Kamera und Spielersperre beim FC Deutschkreutz

Ein Spieler dürfte, wie am vergangenen Mittwoch bekannt wurde, beim Aufräumen nach Saisonende einen kleinen schwarzen Würfel in einer Umkleide gefunden haben, in dem sich eine Kamera befand. Das Vereinsmitglied, das beim Aufstellen zu sehen ist, wurde suspendiert.

