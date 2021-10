Lied von Elke Sanders für den guten Zweck

Schlagersängerin Elke Sanders hat sich vor Kurzem mit der Produktion des Liedes „Open Your Window“ einen langersehnten Traum verwirklicht. Gemeinsam mit ihrem Duettpartner Joachim Moser hatte sie das Lied bereits vor 21 Jahren aufgenommen aber nicht fertig produziert. „Es ist mir eine große Freude, gemeinsam mit Joachim unserem Lied nun endlich auch die verdiente Möglichkeit zu geben, von den Menschen gehört zu werden“, so Elke Sanders.

Das Lied „Open Your Window“ ist eine einfühlsame, harmonische Ballade, die im Studio Stella Musica produziert wurde. „Das Lied unterwirft sich nicht dem Zeitgeist, es stand und steht seit jeher für sich selbst und wird getragen von unseren Stimmen und einem Text, der selbsterklärend ist“, erzählt Joachim Moser.

Der Reinerlös jeder verkauften CD wird an „Licht ins Dunkel“ gespendet. „Leben bedeutet für mich in erster Linie selbstlos zu handeln, füreinander da zu sein, zu lieben und auch die Not anderer zu erkennen und zu helfen“, erklärt die Sängerin aus Deutschkreutz. Die CD „Open your window“ ist im Café Goldmark oder über www.elkesanders.com sowie www.joachimmoser.at erhältlich.

Ab 5. November wird der Song außerdem auf allen digitalen Musikplattformen erhältlich sein.