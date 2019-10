Bei der Gemeinderatsitzung am Freitag stand einmal mehr das geplante Krematorium auf der Tagesordnung. Wie die BVZ berichtete, hatte die Gemeinde Horitschon gegen den Bescheid des Bürgermeisters vom 8. August mit der Erteilung der baubehördlichen Bewilligung für den Neubau eines Krematoriums in Girm einen Einspruch erhoben. Der Gemeinderat musste als Baubehörde zweiter Instanz nun darüber befinden. Der Berufung soll stattgegeben worden sein.

Dies bestätigte auf BVZ-Anfrage ÖVP-Vizebürgermeister Andreas Kacsits, der bei diesem Tagesordnungspunkt den Vorsitz innehatte. Laut Kacsits sollen nun zwei neue Gutachten betreffend der Auswirkungen auf das Landschaftsbild bzw. den Tourismus eingeholt werden.

Bürgermeister Manfred Kölly (LBL) kontert, dass laut von ihm eingeholter Auskunft beim Land ein Gutachten den Tourismus betreffend in dem Zusammenhang nicht möglich sei, weil dies mit Tourismus nichts zu tun habe. Auch betreffend der Auswirkungen auf das Landschaftsbild meldete er Zweifel an. „Das Krematorium würde im Wirtschaftspark stehen. Dann müssten eigentlich alle dort befindlichen Firmen Auswirkungen auf das Landschaftsbild haben“, so Kölly. Er werde kein Gutachten einholen. „Wer es einholen soll, weiß ich nicht.“ Kacsits möchte dies gegenchecken und gegebenenfalls selbst eines erstellen lassen.

Betreiber kommen zu Bürgerversammlung

Am 3. November (17 Uhr) findet im Vinatrium eine Bürgerversammlung statt, bei der das Krematorium Thema sein wird. Dafür reisen Vertreter der Betreiberfirma Trauster GmbH aus Bayern nach Deutschkreutz. Schon bei der Gemeinderatsitzung am 17. September hatte der Gemeinderat einstimmig für ein Gespräch zwischen Betreiberfirma, Vertretern aller Fraktionen sowie Vertretern der Bürgerinitiative gestimmt. Dass es über einen Monat später noch immer nicht dazu gekommen ist, stößt der Bürgerinitiative sauer auf. „Dass ein Gespräch erst am 3. November stattfindet, ist von der Betreiberfirma abhängig“, verweist Kölly darauf, dass er sich gleich nach der Sitzung mit der Trauster GmbH in Verbindung gesetzt habe. „Bei der Bürgerversammlung gibt es Klartext. Es wird alles zur Ansicht vorliegen und dann schauen wir, was rauskommt.“

Initiative will Stopp und Rückkauf der Fläche

Die Bürgerinitiative Blaufränkischland möchte die Tage bis zur Bürgerversammlung indes nutzen, um ihre Argumente gegen die Errichtung einer Leichenverbrennungsanlage mittels Flugblatt nochmals an die Bevölkerung zu bringen. Mittlerweile hat man über 1.300 Unterschriften – aus Deutschkreutz und umliegenden Gemeinden – gegen das Projekt gesammelt. Die Initiative befürchtet, dass der rauchende Schlot über den Weingärten massiv das Landschaftsbild beeinträchtigen würde und dem Konzept, die Region noch stärker im sanften Tourismus zu etablieren, widerspricht. Sie verweist zudem darauf, dass es in der Umgebung ausreichend Möglichkeiten zur Einäscherung (Bad Vöslau, Nestlbach) gibt.

„Dass hier in Deutschkreutz, wo jährlich 50 Sterbefälle verzeichnet werden, ein Krematorium für mindestens 1.000 Verbrennungen pro Jahr gebaut werden soll, steht also in keinem Verhältnis“ so Johannes Berger, Sprecher der Bürgerinitiative. Letztendlich äußert die Initiative auch Bedenken hinsichtlich der Gesundheit. Sie beziehen sich dabei auf eine Analyse von Professor Christian Weiß von der Montanuni Leoben (Lehrstuhl für Verfahrenstechnik des Industriellen Umweltschutzes). Demnach soll selbst bei der Verwendung bester Filter noch immer Quecksilber – bedingt durch Amalgamplomben – ausgestoßen werden. Daher fordert die Initiative den Stopp des Krematoriumbaus am geplanten Standort, den Rückkauf des Grundstücks sowie eine raschestmögliche Bürgerbefragung. Man verstehe einfach nicht, warum Bürgermeister Kölly, gegen den Willen der Bevölkerung und des Gemeinderates, seit 10 Jahren so vehement den Bau eines Krematoriums vorantreibe und auch nicht, warum sich die Betreiber gerade in Deutschkreutz – quasi „in einer Sackgasse, die an der Grenze endet“ – ansiedeln möchten.

Trauster Gmbh steht zu Rückzugs-Angebot

Laut Geschäftsführer Robert Hartl hat die Trauster GmbH bei einer Bestattungsmesse vom Gewerbepark Deutschkreutz erfahren und ist danach an den Bürgermeister herangetreten. „Für uns war es in erster Linie wichtig, eine Genehmigung für den Bau zu bekommen. Diese haben wir in Deutschkreutz auch bekommen. Dass es solche Schwierigkeiten mit der Bürgerinitiative geben wird, haben wir nicht angenommen“, so Hartl. Die Trauster GmbH erhielt 2014 einen positiven Baubescheid, schon damals war Robert Hartl bei einer Bürgerversammlung in Deutschkreutz. „Die Stimmen der Gegner waren zwar lauter als die der Befürworter, aber ich kann verstehen, dass der Tod eine emotional belastende Sache ist, der die Menschen leicht aus der Fassung bringen kann“, so Hartl. Der Baubescheid verlor nach fünf Jahren jedoch seine Gültigkeit. Im August 2019 kam es zur Ausstellung eines neuerlichen positiven Baubescheids durch Bürgermeister Kölly in seiner Funktion als Baubehörde erster Instanz.

Die Bürgerinitative hofft allerdings wie bei der ORF-Sendung Bürgeranwalt zur Sprache gekommen ist, dass sich die Firma von Deutschkreutz zurückzieht, wenn ihr die bisher entstandenen Kosten für das Grundstück und die Planung – damals war von rund 150.000 Euro die Rede – erstattet werden „Das ist nach wie vor so“, bestätigte Hartl auf Anfrage der BVZ. Es gäbe aber noch kein konkretes Angebot.