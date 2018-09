Die LBL erreichte 36,9 Prozent (-5,9 Prozent), was neun Mandaten entspricht - ein Mandat ging verloren. Dieses wanderte zur ÖVP, die 36,2 Prozent der Stimmen erreichte, was einem Plus von 7,1 Prozent entspricht.

Sie hält nun bei acht Mandaten. Die SPÖ musste einen Verlust von 1,2 Prozent hinnehmen. Sie erreichte 26,9 Prozent der Stimmen, was sechs Mandaten bedeutet.