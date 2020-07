Damit Weinfreunde nicht auf den Genuss der Artner-Weine verzichten müssen, entschied sich die Familie Artner zum ersten "Pop Up Summertasting" zu laden. Der Name war Programm: Im großen und wunderbar geschmückten Innenhof spross ein Wein-Event aus dem Boden. Die Gäste konnten aktuelle Weine verkosten und regionale Snacks verzehren. Zudem kamen sie in den Genuss von Ab Hof-Aktionen.