Am Mittwoch ging zum ersten Mal der Sommerball „Red Summer Vibes“ im Vinatrium Deutschkreutz über die Bühne.

Nach der Polonaise der jungen Damen und Herren der Ortsgruppe Oberpetersdorf (mit einem Gasttänzer aus Neckenmarkt) eröffnete Landesrat Heinrich Dorner den Ball offiziell.

Tina Well und ihre Band sorgten für musikalische Unterhaltung und eine volle Tanzfläche. Im Gewölbekeller legte dann DJ Nick Wukovits für das Event „Back to the roots“ auf.