„Ramazuri“ kehr auf Konzertbühne zurück

Die Ska-Punk-rock-Band „Ramazuri“ verabschiedete sich im Sommer 2018 nach fünfzehn gemeinsamen Jahren mit einem letzten Konzert in Mannersdorf von der Bühne. Die Band wird beim diesjährigen Croatisada-Festival der KUGA Großwarasdorf als Headliner zurückkehren.

„Nach nun mittlerweile fünf Jahren Absenz haben wir es einfach schon zu sehr vermisst, miteinander Musik zu machen und wieder einmal gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Außerdem würden wir heuer unseren 20. Bandgeburtstag feiern, was wir nun auch im Sommer auf der Croatisada 2023 machen“, erzählt Frontman und Sänger Sandro Kallinger.

Die meisten Bandmitgliedern nutzten die vergangenen Jahre, um sich anderen Projekten zu widmen. Der Draht zueinander ist dabei aber nie abgerissen. „ Die fünf Jahre der Pause haben wir gut verbracht. Teilweise im Ausland, auf diversen Baustellen oder auch ganz einfach im Lockdown. So gesehen kam die Pause genau zur richtigen Zeit“, meint Gitarrist Christian Dank.

Fans des Ska-Punkrocks dürfen sich auf der Croatisada sowohl auf Altbekanntes als auch auf Neues von „Ramazuri“ freuen. „Lautstark und in Überlänge dargeboten von gut gealterten Männern mit überdurchschnittlich mittelmäßigem Humor“, verrät Sandro Kallinger.

Für das Konzert sowie das Jubiläumsfest wird die Band in der kompletten Original-Besetzung auftreten.

Ob es sich dabei um einen einmaligen Auftritt handeln wird, oder „Ramazuri“ nun wieder regelmäßig die Bühnen des Landes beehren wird, steht noch nicht fest. „Unser Fokus liegt voll und ganz auf diesem Konzert. Alles Weitere ist noch offen“, heißt es aus den Reihen der Band, die 2003 von Sandro Kallinger und Roland Gager gegründet wurde. Höhepunkte der Bandgeschichte waren Auftritte am Donauinselfest, am Nova Rock- und Picture On-Festival sowie Konzerte in Hamburg und Köln.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.