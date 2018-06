Nachdem die Landeswahlbehörde das Ergebnis der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Deutschkreutz aufgehoben hatte, wurde in der Regierungssitzung nun ein Termin für die Wiederholung festgelegt. Der Urnengang in Deutschkreutz wird am 9. September wiederholt, am 31. August hat die Bevölkerung auch die Möglichkeit, die Stimmen am vorgezogenen Wahltag abzugeben.

Aufgehoben wurde die Wahl wegen des Verdachts der Manipulation von rund 100 Wahlkarten. Wie berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Bürgermeister Manfred Kölly (LBL) und eine Gemeindebedienstete wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. Kölly wies alle Vorwürfe von sich und will bei der Wahlwiederholung erneut antreten.

Der Termin konnte nun nach Ablauf der Einspruchsfrist fixiert werden. Auf BVZ-Anfrage meinte Kölly, der zuletzt einen Einspruch vor dem Verfassungsgerichtshof überlegt hatte, dass es dadurch nur zu weiteren Verzögerungen gekommen wäre.