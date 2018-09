Wahlwiederholung: Gutachten liegt vor .

In der Causa rund um die Wahlwiederholung in Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) - die ÖVP hatte die Wahl wegen des Verdachts der Manipulation und Rechtswidrigkeiten bei der Briefwahl angefochten - liegt ein Ergänzungsgutachten vor. Die Staatsanwaltschaft (StA) bestätigte am Montag Medienberichte und betonte, dass das Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen sei.