Düfte von Zimt und gebratenen Äpfel wehten durch das Carl-Goldmark Cafe und sorgten so für eine weihnachtliche Stimmung. In den festlich geschmückten Räumlichkeiten konnten die Besucher an drei Shopping-Stationen Weihnachtsdeko, Schmuck, Kerzen und modische Accessoires bewundern und auch erwerben. Das Highlight des Abends war die große Verlosung des Gewinnspiels mit hochwertigen Preisen.