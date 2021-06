Bei strahlendem Sonnenschein durfte die Gastgeberfamilie rund um Marlene und Markus Kirnbauer viele Weinliebhaber begrüßen. „Mit „electric vibes from chill to deep„ sorgten „Groundlevel Vienna“ und „Soundvibes“ für heiße Beats. Die Gäste wurden von der „Fleischbank by Poor“ und vom „Das Blaufränkisch Weinhotel“ mit kulinarischen Schmankerln verwöhnt.