Seit März 2015 steht Weinliebhabern neben dem historischen Weinkeller eine gemütliche und stilvolle Weinlounge im Erdgeschoss des Vinatriums für gemütliche und vinophile Stunden zur Verfügung. Rund 30 Weine werden glasweise und über 400 Weine flaschenweise dem Feinschmecker und Genießer zur Verkostung angeboten.

Fasching feiern in der Weinlounge

Nach sechs Monaten Pause öffnet die Weinlounge am kommenden Wochenende wieder ihre Türen.

„DaBuki“-Betreiber Burim Elezaj lädt am Freitag, dem 21. Februar, zur Eröffnungsfeier ein. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Auf dem Programm stehen eine Weinverkostung des Weinguts Josef Reumann, kalte Küche mit Aufstrichbroten, Antipasti und Co. und musikalische Unterhaltung mit DJ Lukas. Am Samstag, dem 22. Februar, geht es ebenfalls ab 18 Uhr direkt weiter mit „Rummel in der Weinlounge“ mit DJ Lukas. Am Montag, dem 24. Februar, wird ab 18 Uhr zur „Ladies-Night“ geladen.

Anlässlich des Faschingsumzugs wird am Faschingsdienstag schon ab 11 Uhr vor dem Vinatrium ausgeschenkt und am Aschermittwoch, dem 26. Februar, wir zum Heringsschmaus mit frischen Austern und Weinbegleitung geladen. „Die weiteren Öffnungszeiten nach dem Fasching sowie ein genaueres Konzept müssen wir noch mit der Gemeinde besprechen und erarbeiten“, so Buki Elezaj im Gespräch mit der BVZ. Bürgermeister Manfred Kölly zeigt sich sehr erfreut, dass die Weinlounge wieder ihre Türen öffnet und einen weiteren Treffpunkt in der Gemeinde mit sich bringt.