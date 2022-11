Mittelburgenländerin veröffentlichte neues Werk

Werbung

Der neueste Kurzgeschichtensammelband von Jennifer Böhm beinhaltet siebzehn völlig unterschiedliche Themen, über die Menschen lieber schweigen, als sie vor anderen laut auszusprechen.

„Von Zukunftsängsten, über Unfruchtbarkeit bis hin zu Unfällen ist alles dabei. Die Geschichten sollen zeigen, dass man mit den Lasten auf seinem Herzen niemals alleine ist und selbst wenn man sich manchmal von der Familie oder Freunden nicht verstanden fühlt, irgendwo da draußen Menschen sind, die das gleiche Schicksal teilen. Es ist so wichtig, alles, was einen bedrückt, nicht in sich reinzufressen, sondern offen darüber zu reden. Das hilft, um sich besser zu fühlen“, meint die Autorin.

Das Buch ist im Rahmen des Young Storyteller Awards 2022 von Story.One während einer Buchhalterprüfung und eines Umzugs von Deutschkreutz nach Weppersdorf entstanden. „Viele der Ideen sind mir in den wohl unpraktischsten Momenten gekommen, wie beispielsweise während des Möbel-Aufbaus oder auf dem Weg in die Arbeit. Das Schreiben am Buch hat mir aber immer geholfen, meine Gedanken nach langen, stressigen Tagen wieder zu ordnen und in eine sinnvolle Form zu bringen“, erzählt Böhm.

„Im Herzen das Unaussprechliche“ ist bei Thalia, Amazon und bei weiteren Online-Buchhändlern erhältlich. Signierte Exemplare gibt es außerdem auch bei der Autorin selbst zu erwerben.

Eine Lesung vor Publikum ist derzeit nicht geplant. „Es wäre aber echt cool und eine großartige Möglichkeit, für meine Bücher und mich als Autorin zu werben. Es muss ein unglaubliches Gefühl sein, vor den Lesern und Freunden zu stehen und die eigenen Werke zu präsentieren. Ich würde mich echt total freuen, wenn es mal klappt“, so Böhm, die derzeit an einem Projekt für die Weihnachtszeit arbeitet. Geplant ist es, eine abenteuerliche und kindgerechte Kurzgeschichte in 24 Teilen zu schreiben und als eine Art Adventkalender täglich einen Teil davon auf der Instagram- und Facebookseite von Jennifer Böhm zu veröffentlichen. „Das soll meinen Lesern die Wartezeit bis zum Christkind versüßen. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja sogar, die Geschichte als kleines Büchlein zu veröffentlichen“, so Jennifer Böhm.

