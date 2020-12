Mit einem Schuldspruch hat am Mittwoch der Prozess wegen Amtsmissbrauchs bei der Gemeinderatswahl 2017 gegen den Deutschkreutzer Bürgermeister Manfred Kölly (Bündnis Liste Burgenland) in Eisenstadt geendet. Kölly wurde vom Schöffensenat zu 17 Monaten bedingter Haft verurteilt. Außerdem muss er 27.000 Euro Geldstrafe zahlen. Kölly legte umgehend Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ein. Sollte das Urteil Rechtskraft erlangen, bedeutet dies für den Ortschef den Amtsverlust.

Dem Bürgermeister und Ex-Landtagsabgeordneten wurde vorgeworfen, vor der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2017 in Deutschkreutz Bürgern Wahlkarten gebracht und die Stimmzettel zum Teil selbst angekreuzt zu haben. Kölly habe dies im Prozess auch in einigen Fällen eingeräumt, stellte Karin Lückl, die Vorsitzende des Schöffensenats, in ihrer Urteilsbegründung fest. Er habe dann auch angegeben, nicht gewusst zu haben, dass das nicht zulässig sei sowie, dass er nicht gewusst habe, dass ein nicht vom Wahlberechtigten, sondern von einem Dritten ausgefüllter Stimmzettel ungültig sei und dass dieser nicht ins Wahlergebnis einfließen könne: "Dem konnten wir uns nicht anschließen."

"Wahlrecht ist kein disponibles Recht"

Kölly sei seit 2002 Bürgermeister und auch Landtagsabgeordneter gewesen und er sei ein "politisch interessierter Mensch", der auch eine Partei gegründet habe, so Lückl: "Daher war es für uns in keiner Weise nachzuvollziehen, dass sie nicht wissen haben wollen, dass sie nicht einen Stimmzettel ausfüllen dürfen." Kölly habe außerdem gewusst, dass die Stimmen ungültig seien und dass er sie in das Wahlergebnis nicht einbeziehen könne.

"Das freie, geheime und persönliche Wahlrecht ist kein disponibles Recht", betonte die Vorsitzende. Auf diese Art des Wahlrechts könne man nicht verzichten. Köllys Angaben zum Motiv, er habe sich um eine hohe Wahlbeteiligung bemüht, könne man nicht glauben. "Man kann nie genug Stimmen haben als Politiker und ich glaube, dass das auch ihr Motiv war", so die Richterin.

Die Strafe bedeute für den Bürgermeister ex lege den Amtsverlust. Es habe sich bei den Taten um einen "Anschlag auf die rechtsstaatlichen Werte" gehandelt, "dass wir zu dem Schluss gekommen sind, dass jemand, der so etwas macht, nicht länger Bürgermeister sein soll", sagte Lückl. Der Staatsanwalt gab zum Urteil keine Erklärung ab. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Weitere Zeugen befragt

Vor der Urteilsverkündung waren am Mittwoch weitere Zeugen befragt worden. Der Ortschef hatte zum Prozessauftakt am Montag eingeräumt, mehrere Wahlkarten-Stimmzettel selbst ausgefüllt zu haben. Er betonte dabei, dies nur auf ausdrückliche Anweisung der betroffenen Bürger getan zu haben.

Als erster Zeuge wurde ein Rechtsanwalt befragt, der für zwei Frauen, für die 2017 Wahlkarten abgegeben worden waren, mit der Erwachsenenvertretung (früher Sachwalterschaft, Anm.) beauftragt war. Eine der beiden habe wegen einer psychischen Erkrankung Medikamente nehmen müssen, sie habe aber damit den Alltag bewältigen können, schilderte der Anwalt. Auf die Frage des Gerichts, ob die Frau 2017 in der Lage gewesen wäre, zu erkennen, was ein Wahlkarten-Antrag ist, antwortete er: "Ich glaube, ja. Sie ist eine typische Deutschkreutzerin und am Geschehen interessiert." Ob die zweite von ihm vertretene Frau damals in der Lage gewesen sei, selbst zu wählen? "Eher ja", sagte der Jurist.

Eine andere Zeugin schilderte, Bürgermeister Kölly habe ihr die Wahlkarte nach Wien gebracht. Das habe man zuvor sicher mündlich vereinbart. "Wer hat den Stimmzettel ausgefüllt?", erkundigte sich Karin Lückl, die Vorsitzende des Schöffensenats. "Ich kann mich nicht mehr im Detail erinnern", sagte die Zeugin und meinte: "Wenn er (der Angeklagtem Anm.) es gemacht hat, dann war es sicher in meinem Sinn." "Haben Sie ihm gesagt, was er ankreuzen soll?", fragte die Richterin. "Dass er sich selbst wählt, war für mich klar, außerdem hätte ich ihn sowieso gewählt", sagte die Zeugin und fügte hinzu: "Vom Herrn (Landeshauptmann Hans Peter, SPÖ, Anm.) Doskozil kann man es sich auch ausrechnen, wen er wählt." Kölly habe die Kreuze am Stimmzettel "sicher nicht gegen meinen Willen gemacht", hielt sie fest.

Eine andere Zeugin verneinte anfangs, vor der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl 2017 überhaupt eine Wahlkarte bekommen zu haben. "Da ist nur einer rübergekommen mit einem Zettel und ich habe unterschrieben", sagte die Frau, die schon seit längerem nicht mehr in Deutschkreutz lebt. Den Zettel habe der Mann wieder mitgenommen. An einen Besuch des Bürgermeisters - wie sie bei ihrer Befragung durch die Polizei angegeben hatte - könne sie sich nicht mehr erinnern, sagte die Frau auf mehrfache Nachfrage.

Ein anderer, betagter Ortsbewohner hatte zum Beweisthema, ob seine Nachbarin 2017 eine Wahlkarte erhalten habe oder nicht, keine Wahrnehmungen. Der auf die Unterstützung einer Begleitperson angewiesene Mann wurde deshalb bald wieder aus dem Zeugenstand entlassen.