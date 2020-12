Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen den Deutschkreutzer Bürgermeister Manfred Kölly endete am Mittwoch, 16. Dezember 2020, mit einem Schuldspruch.

Verurteilt wurde er, weil er in zumindest 16 Fällen Stimmzettel selbst ausgefüllt und im Nachhinein versucht haben soll, Einfluss auf die Aussage einer Zeugin zu nehmen.

Die Strafe wurde vom Schöffensenat in einer Höhe ausgemessen, dass damit eine Amtsverlust verbunden ist.

Es habe sich bei den von Kölly begangenen Straftaten um einen „so schweren Angriff auf rechtsstaatliche Werte“ gehandelt, sagte Richterin Karin Lückl, „dass so jemand, der das macht, nicht länger Bürgermeister sein soll“.

Manfred Köllys Anwältin Eva-Maria Kölly meldete Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Staatsanwalt Roland Koch gab keine Erklärung ab.

„Demokratie und Rechtsstaat sehr wichtig“

Manfred Kölly vor dem Gerichtssaal Kirchmeir

Koch hatte in seinem Schlussplädoyer eine Strafhöhe beantragt, die für den amtierenden Bürgermeister zu einem Amtsverlust führen solle: „Weil die Demokratie und der Rechtsstaat sehr wichtig sind, und das Wahlrecht auch!“

„Sie müssen“, wandte sich der Staatsanwalt an die Schöffen, „entscheiden, ob ein Beamter mit so etwas durchkommt.“

Nämlich damit, „möglichst wenig zu wissen, wenn es eng wird“ und „auf keinen Fall etwas zu verantworten“, wie es der Staatsanwalt dem langjährigen Politiker vorhielt.

Für sich selbst gestimmt

In acht Fällen hatte der Angeklagte selbst zugegeben, auf Stimmzetteln seinen eigenen Namen und den seiner Partei angekreuzt, sowie Vorzugsstimmen für sich und seinen Sohn vergeben zu haben.

Er war im September 2017 mit Wahlkartenanträgen und Wahlkarten zu Wählerinnen und Wählern gefahren, einige von ihnen hochbetagt, und hatte die Personen aufgefordert, auf den Dokumenten zu unterschreiben. Die Kreuzerl auf den Stimmzetteln machte er – so urteilte das Gericht - in zumindest 16 Fällen selbst.

Einige der betroffenen Bürgerinnen und Bürger erzählten, dass sie überrascht gewesen seien, als der Bürgermeister vor der Wahl zu ihnen kam. Einige berichteten, der Ortschef habe ihnen gar keinen Stimmzettel vorgelegt und alle Papiere gleich wieder mitgenommen.

Eine Frau hatte bei ihrer Einvernahme bei der Polizei gesagt: „Wenn mir etwas vorgelegt wird, unterschreibe ich halt, es ist ein Jammer“.

Eine andere hatte ihrem Sohn davon erzählt, dass der Bürgermeister gekommen sei und von ihr „Unterschriftenproben“ verlangt habe.

Das sei ein Zeichen, dass diese Personen nicht mehr in der Lage gewesen seien, „frei zu wählen“, sagte die Richterin. „Wir glauben, dass das von Ihnen ausgenützt wurde.“

Stimmzettel mit demselben Stift ausgefüllt

Beim Auszählen am Tag der Gemeinderatswahl, dem 1. Oktober 2017, fiel auf, dass viele Stimmzettel mit demselben Stift ausgefüllt waren, einem Stift, der in den Wahlkabinen gar nicht auflag.

Ein auf Antrag der Staatsanwaltschaft eingeholtes Gutachten eines Sachverständigen ergab, dass 70 Stimmzettel mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 bis 95% von ein und derselben Person ausgefüllt wurden.

Mit ebenso hoher Wahrscheinlichkeit stellte der Sachverständige eine Übereinstimmung des Schriftzuges mit Dokumenten aus dem Gemeindeamtsarchiv fest. Bei einigen dieser Vergleichsdokumente bestätigte der Angeklagte, dass es sich um seine Schrift handelte.

Seit 2002 Bürgermeister

Der Staatsanwalt erinnerte daran, dass Manfred Kölly seit 2002 Bürgermeister in Deutschkreutz sei und in diesem Zeitraum an vielen Wahlen teilgenommen habe.

„Wir nahmen Sie als sehr intelligenten, politisch interessierten Mann wahr, sonst hätten Sie nicht eine Partei gründen und mit dieser so viel Erfolg haben können“, sagte die Richterin. Deshalb habe der Schöffensenat dem Angeklagten nicht geglaubt, dass dieser nicht wusste, was er tat.

„Die Stimmen waren ungültig, das wusste er“, hatte der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer gesagt. Trotzdem habe Kölly die unrechtmäßig zustande gekommenen Stimmzettel mit den anderen Stimmzetteln vermischt.

Auf Freispruch plädiert

Der Angeklagte hatte seine Unschuld beteuert, seine Anwältin plädierte auf Freispruch: „Tatsache ist, dass er nur dann Stimmzettel ankreuzte, wenn es ausdrücklich gewünscht wurde“, sagte die Verteidigerin. „Dass der Stimmzettel dann rechtlich nicht gültig war, war ihm nicht bewusst.“

Kölly selbst sagte am Schluss des Prozesses: „Ich möchte mich entschuldigen, dass es so gekommen ist und glaube trotzdem, richtig gehandelt zu haben.“

„Auf das freie, geheime, unbeeinflusste Wahlrecht kann man nicht verzichten“, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

Der Angeklagte habe sehr wohl ein Motiv für seine strafbaren Handlungen gehabt. „Natürlich möchte man selbst gewählt werden! Man kann nie genug an Stimmen haben als Politiker und ich glaube, dass das Ihr Motiv war!“

Das Urteil – 17 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und 27.000 Euro Geldstrafe unbedingt – ist nicht rechtskräftig.