„Wehr rockt“ - Festival in Deutschkreutz .

Onk Lou &The Better Life Inc., Max Schabl, NA15, A Caustic Fate, Rumble Roses, Krampus, Sandro K. und DJ Lion sorgten für Stimmung auf dem Feuerwehrgelände.

Als kulinarische Spezialitäten wurden unter anderem Craft Beer und Wraps geboten. Mit Mehrwegplastikbechern setzte die Veranstaltung auch ein Zeichen für den Umweltschutz.