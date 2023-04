Treibstoff in Piringsdorf gestohlen

In der Nacht vom 3. April auf den 4. April gelangten Täter in einen versperrten Kleintransporter, welcher auf einem Grundstück in Piringsdorf abgestellt war. Im Inneren des Fahrzeuges fanden die Täter einen Laptop und ein Tablet, welche sie sich aneigneten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann denselben Tätern auch der zeitgleich verübte Diebstahl von 150 Litern Diesel aus dem Tank des genannten Fahrzeuges zugerechnet werden, heißt es von der Polizei. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldienst des Bezirkes Oberpullendorf hat die Spurensicherung durchgeführt. Die Beamten der Polizeiinspektion Lockenhaus haben die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits in der Zeit von 30. März bis 2. April wurden in Piringsdorf von einem Lkw 80 Liter Diesel abgezapft.

