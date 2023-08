Neun Fahrräder wurden aus Keller und Hof gestohlen

In der Nacht des Donnerstages der Vorwoche wurden in einer Asylunterkunft in Unterfrauenhaid zwei Fahrräder gestohlen. Die beiden Räder waren zum Tatzeitpunkt im Hof abgestellt gewesen. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in einem Mehrparteienhaus in Ritzing weitere sieben Fahrräder entwendet.

Bei den Rädern handelte es sich um zwei Elektrofahrräder, ein Mountainbike sowie vier Rennräder, die in einem Kellerraum beziehungsweise in einem versperrten Schutzraum des Kellers untergebracht waren. Laut Polizei gelangten die oder der Täter durch nachsperren der Tür, in die Kellerräumlichkeiten. Insgesamt ist ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt.