Gartengespräch mit Viktor Frankls Enkelin in Oberpullendorf

Katja Ratheiser, Enkeltochter von Viktor Frankl, war zu Gast beim abendlichen Gartengespräch im Pfarrgarten Oberpullendorf. Viktor Frankl lebte von 1905 und 1997 und begründete als Überlebendes von verschiedenen Konzentrationslagern im Holocuast die Logotherapie und Existenzanalyse, die vielfach auch als die „Dritte Wiener Schule der Psychotherapie“ bezeichnet wird. Der Sinn des Lebens ist Thema in vielen seiner Bücher. Im Gespräch mit Barbara Buchinger und den über 50 Teilnehmern erzählte sie über die gemeinsame Zeit mit ihrem Großvater wie zum Beispiel über den Arbeits- und Familienalltag. Sie erinnerte sich an viele gemeinsame Feste, die in der Familie auch interreligiös - ihr Großvater war praktizierende Jude, ihre Großmutter Katholikin - gefeiert wurden und an Witze, die ihr Großvater immer wieder erzählt hat, weil er den Humor so sehr liebte und damit auch seine wissenschaftlichen Arbeiten illustrierte. Sie sprach über Haltungen und Werte, die Viktor Frankl seiner Tochter und seinen Enkelkindern mitgegeben hat, über die Rezeption seines umfangreichen Werkes im In- und Ausland , über die verschiedenen Rollen und Aufgaben der Familienmitglieder in der Pflege des geistigen Erbes, zum Beispiel . beim Aufbau des Viktor-Frankl-Instituts in Wien und welche Bedeutung die Grundhaltungen der Logotherapie in ihrem (Berufs)leben haben.

Katja Ratheiser ist als Bildungsmanagerin im Bereich Elternbildung und digitale Bildung beim Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Wien tätig.