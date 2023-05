Deutschkreutz: Verladestation wird verlegt

In der Vorwoche fand eine Besprechung zwischen Vertretern der Gemeinde und der ÖBB bezüglich der Verlegung der Güterverladestelle für Zuckerrüben und Holz statt. Diese soll, um Staub und Lärm bei den angrenzenden Wohnhäusern rund um den Bahnhof zu minimieren, aus dem Ort hinaus verlegt werden. Die SPÖ spricht sich nun „gegen die bisherigen Planungen der ÖVP aus, wonach die Güterverladestation vor dem Ortseingang aus Richtung Ungarn kommend verlegt werden soll. Eine Verlegung macht nur dann Sinn, wenn der neue Standort möglichst weit vom Deutschkreutzer und Girmer Siedlungsgebiet und zukünftigen Aufschließungsgebiet entfernt ist. Außerdem wäre das erste, was Touristen zu sehen bekämen, ein Garagendorf auf der einen und ein Verladebahnhof auf der anderen Seite“, heißt es in einer Stellungnahme. Als Alternative schlägt die SPÖ ein Gebiet, das an das Gewerbegebiet nördlich der Umfahrung anschließt, vor.

Ein bei der Besprechung vorgestellter Entwurf der ÖBB sieht vor, die neue Verladestelle vor dem Bahnhof zwischen Harka und Deutschkreutz zu errichten. „Land und Gemeinde haben eine mögliche Alternative dazu im Industriezentrum aufgezeigt. Die ÖBB-Infrastruktur wird diesen Vorschlag in betrieblicher und wirtschaftlicher Hinsicht prüfen. Es lässt sich allerdings bereits festhalten, dass diese Variante gewisse betriebliche und sicherheitsrelevante Nachteile mit sich brächte, da beispielsweise neue Eisenbahnkreuzungen entstünden“, heißt es seitens der ÖBB.

„Momentan liegt der Verladebahnhof mitten im Ort, was für die Anrainer in der Bahngasse eine Staub- und Lärmbelästigung bedeutet. Die Verlegung raus aus dem Ort in Richtung Grenze wäre für alle am sinnvollsten. In diesem Streckenabschnitt neben dem Gleis ist die Nähe zu Wohngebieten zurzeit nicht gegeben und es wird dort auch künftig keine Wohnsiedlung entstehen. 2025 soll die Verlegung abgeschlossen sein“, so Bürgermeister Andreas Kacsits von der ÖVP.

Bei der Besprechung war auch LBL-Obmann Manfred Kölly vor Ort. Zur Verlegung der Verladestation meint er: „Ich habe schon vor Jahren vorgeschlagen, die Güterverladestation zwischen Juvina und Umfahrungsstraße zu verlegen. Dafür gibt es sogar einen Plan. Wichtig ist, dass sich in dieser Sache nun so rasch wie möglich etwas tut.“

In den kommenden Wochen sollen nun konkrete Pläne ausgearbeitet und Kosten eruiert werden. Sobald ein Plan für die Verlegung der Verladestelle feststeht, werden laut ÖBB auch die Planungen für die Modernisierung des Bahnhofes starten. Dieser soll barrierefrei umgestaltet werden.

