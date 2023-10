Neues Piringsdorfer Gemeindezentrum räumte Preis ab

In der Kategorie Errichtung von ortsbildgerechten und zentrumsorientierten Siedlungsanlagen wurde die Gemeinde Piringsdorf für die Gestaltung des neuen Gemeindezentrums mit einem Anerkennungspreis über 4.000 Euro ausgezeichnet.

Weitere Preise wurden für die Projekte „Stadtgarten Oberwart“, „Dorfzentrum Pöttelsdorf“, das „KUZ Mattersburg“ sowie die „Restaurierung bzw. den Zu- und Umbau des Burghotels Schlaining“ vergeben. Mit dem Sonderpreis „Streckhöfe 2023“ wurde Hans-Jörg Steffl vom Gut Steffl in Antau ausgezeichnet. Anerkennungspreise erhielten Brigitta Keck aus Markt Allhau sowie Gabriela Artner und Familie aus Tschurndorf.

Mehr als 2.200 Projekte in 35 Jahren

„Das große Ziel ist es, die Lebensqualität in den burgenländischen Dörfern zu steigern und wirtschaftliche und gesellschaftliche Impulse zu setzen“, betonte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf. „Die Dorferneuerung unterstützt Gemeinden bei Projekten unterschiedlicher Art. Sie trägt damit nicht nur wesentlich zur Erfolgsgeschichte des Burgenlandes bei, sie ist Teil dieser Erfolgsgeschichte. Die Beteiligung der burgenländischen Bevölkerung ist der Erfolgsfaktor der Dorferneuerung. Ohne das Engagement von sehr vielen Menschen wäre unser Burgenland nicht so schön und so vielfältig wie es heute ist.“

Seit dem Jahr 1988 sind knapp 38 Millionen Euro an EU- und Landesmitteln im Rahmen der burgenländischen Dorferneuerung in die Entwicklung der burgenländischen Gemeinden geflossen. In diesen 35 Jahren konnten mehr als 2.200 Projekte gemeinsam mit den Gemeinden realisiert werden.