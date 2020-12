Er wollte nach links auf einen Güterweg in Richtung Oberrabnitz einbiegen und musste dabei Verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 23-jährige Fahrzeuglenker, ebenfalls aus dem Bezirk Oberpullendorf, dürfte dieses Manöver aus derzeit unbekannter Ursache übersehen haben und fuhr beinahe ungebremst in das Heck der Arbeitsmaschine. Durch den Aufprall wurde er leicht verletzt und konnte nach Erstversorgung im Krankenhaus Oberpullendorf in häusliche Pflege entlassen werden.

Das nicht mehr fahrbereite Unfallfahrzeug wurde von der FF Draßmarkt von der Fahrbahn entfernt. Die auf die Fahrbahn ausgetretenen Flüssigkeiten konnten gebunden und die Unfallstelle mit Gefahrenzeichen gesichert werden. Ein am Unfallort durchgeführter Alkotest beider Lenker verlief negativ.