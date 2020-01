Einstimmig beschlossen wurde der Voranschlag für das Finanzjahr 2020. Ein großer Punkt ist die Planung für das neue Gemeindezentrum in Draßmarkt, dafür sind 52.000 Euro veranschlagt, berichtete Bürgermeister Anton Wiedenhofer.

Feuerwehrhaus bekommt Zubau

Die Feuerwehr Draßmarkt beabsichtigt ihr Haus umzubauen bzw. um eine Garage zu erweitern, was im Budget der Gemeinde mit 50.000 Euro veranschlagt wurde. Für die Anschaffung eines gebrauchten Feuerwehrfahrzeuges für die Feuerwehr Oberrabnitz sind 10.000 Euro vorgesehen, für die Anschaffung eines Stromgeneratores für die Feuerwehr Karl 4.500 Euro. 10.000 Euro wurden für die Anschaffung von Whiteboards für die Volksschule veranschlagt, 1.000 Euro für Instandhaltungsarbeiten im Veranstaltungszentrum in Oberrabnitz.

Im Budget sind 25.000 Euro für das Projekt Nachbarschaftshilfe Plus vorgesehen, die Gemeinde möchte im Jahr 2020 mit diesem starten. Für die Ortsteile Karl und Oberrabnitz soll außerdem eine Geschwindigkeitsanzeige angekauft werden, dies wurde im Budget mit 2.500 Euro berücksichtigt. „20.000 Euro fließen in die Güterwege in allen drei Ortsteilen“, erklärte Wiedenhofer. 24.000 Euro wurden für den Abbruch des alten Kindergartens veranschlagt.

Nachdem man im Jahr 2019 eine offizielle Partnerschaft mit Blajenii de Sus in Rumänien eingegangen ist, möchte man 2020 eine Partnerschaftsfeier in Draßmarkt abhalten. Dafür sind 2.000 Euro im Budget veranschlagt.