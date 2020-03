Seit Montag ist das Kaufhaus Rathmanner neuer Post-Partner. Die Postpartner-Stelle wurde von Weingraben nach Draßmarkt verlegt. „Ich freue mich sehr, dass in unserem Kaufhaus nun der Post-Partner ist“, so Inhaber Kurt Rathmanner. Seit Montag können die Kunden bei ihm alle Postgeschäfte erledigen. „Für die Marktgemeinde ist das ein Mehrwert, ich bin froh und stolz, dass der Post-Partner nun in Draßmarkt ist“, meinte auch Bürgermeister Anton Wiedenhofer bei der Eröffnung.