Draßmarkt, Neutal Stopptafel übersehen: Sechs Verletzte bei Unfall

E in Verkehrsunfall bei einer Kreuzung auf der L332 zwischen Draßmarkt und Neutal (Bezirk Oberpullendorf) hat am Dienstagabend sechs Verletzte gefordert. Ein 68-jähriger Autofahrer dürfte eine Stopptafel übersehen haben und deshalb in den Pkw einer 48-Jährigen gekracht sein, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Beide Lenker wurden leicht verletzt ins Spital gebracht - ebenso die drei Mitfahrer des 68-Jährigen und die 19-jährige Tochter, die mit der 48-Jährigen im Auto saß. Die Frau versuchte laut Polizei noch zu bremsen, als sie den 68-Jährigen bemerkte, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Ihr Auto wurde in den Straßengraben geschleudert. Das des Mannes kam im Kreuzungsbereich zum Stillstand. Mit ihm im Fahrzeug saßen sein 42-jähriger Sohn, eine 97-Jährige und eine 66-Jährige. Die sechs Insassen wurden allesamt in die Krankenhäuser Oberwart und Eisenstadt gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Sie wurden von zwei Feuerwehren geborgen.