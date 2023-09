Auftakt zur GENERATION NEXT-Festivalreihe

Bei den insgesamt drei Konzerten sind bereits etablierte Bands und Musiker wie The Blamphins, Max Schabl, Mindblind und Crowdfleckerl, spannende „Geheimtipps“ wie Ellyster, Doppeldecker und Reino Glutberg sowie echte Newcomer dabei, die erstmals die Chance erhalten, auf großer Bühne aufzutreten. Damit die Bands vor möglichst großem Publikum spielen können, ist der Eintritt gratis. Die Festivals finden am 30. September in Mannersdorf an der Rabnitz - Altes Kino Pröstl, am 14. Oktober im OHO in Oberwart und am 21. Oktober in der Bauermühle in Mattersburg statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

„Die Musikerinnen und Musiker wie auch die Musikfans wünschen sich Livekonzerte. Mit dem Projekt GENERATION NEXT machen wir das möglich und holen eine neue Generation von kreativen Bands vor den Vorhang“, erklärt dazu Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil. „Aufgabe des Landes ist es, die besten Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur zu schaffen. Dazu gehört auch die Bereitstellung von zusätzlichen Auftritts- und Präsentationsmöglichkeiten. Mit GENERATION NEXT fördern wir die heimische Szene und geben auch Newcomern am Beginn ihrer Karriere die Chance, vor Publikum auftreten zu können,“ so Doskozil.

Beim ersten Termin in Mannersdorf werden im Alten Kino Pröstl Dune Dingos, The Blamphins, Ellyster, Reino Glutenberg und Sophie Tritremmel bei freiem Eintritt unterhalten. Weitere Infos findet man auch auf Facebook unter GENERATION NEXT.