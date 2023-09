Drei Millionen gefordert: Erpressungsversuch mit pikanten Details

Zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung wurde der 63-Jährige wegen versuchter schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung verurteilt.

Diesem Urteil war ein komplizierter Strafprozess mit Zeugeneinvernahmen an mehreren Verhandlungstagen vorangegangen.

Der Angeklagte konnte letztlich glaubwürdig vermitteln, dass er überzeugt gewesen sei, dass ihm aus früheren gemeinsamen Geschäften mit einem 60-jährigen ehemaligen Geschäftspartner mindestens drei Millionen Euro zustehen würden.

Im Mai 2022 soll der 63-Jährige seinem Ex-Geschäftsfreund mit der Vernichtung von dessen wirtschaftlicher Existenz gedroht haben.

Sex mit minderjährigen Prostituierten?

Wenn er das Geld nicht bekomme, soll der 63-Jährige gedroht haben, werde er dessen Lebensgefährtin, Bruder, Geschäftspartner und Arbeitgeber über Betrug, Steuerhinterziehung, Fremdgehen und geschlechtlichen Verkehr mit minderjährigen Prostituierten informieren.

In den gemeinsamen Projekten war es um Investitionen in ungarische Immobilien gegangen. Er habe seinem Geschäftsfreund Geld für ein Immobilienprojekt überlassen und wollte diese mit sechs Prozent Zinsen bis zu seiner Pension zurück, sagte der Angeklagte. 2022 habe ihm der Geschäftsfreund mitgeteilt, dass er das Immobilienprojekt verkauft habe. Da habe er sich gefreut, so der Angeklagte am ersten Prozesstag im Jänner 2023, weil er mit einem erheblichen Geldfluss rechnete.

Doch bis auf 50.000 Euro, eigentlich ein Darlehen, das der 60-Jährige wieder zurückforderte, erhielt er kein Geld.

Ex-Partner als Betrüger dargestellt

Daraufhin soll der 63-Jährige seinen Ex-Geschäftspartner als Betrüger und Erpresser dargestellt und die Enthüllung pikanter Details aus dessen Sexleben angedroht haben.

Am letzten Prozesstag, dem 25. September 2023, wurde per Videokonferenz mit Deutschland ein pensionierter Geschäftsmann zu einem Kaufvertrag befragt. „Ich weiß es nicht mehr. Ich habe formal meine Unterschrift geleistet“, sagte der 66-jährige Rentner. Den Angeklagten kenne er gar nicht, den 60-jährigen als Geschäftsmann.

Geplänkel zwischen den Anwälten

Nach dieser wenig ergiebigen Zeugenbefragung ging der Strafprozess in die Schlussrunde. Ein kleines Scharmützel leistete sich der Verteidiger mit dem Anwalt des Ex-Geschäftspartners, dem er vorwarf, einen Schulkollegen des 60-jährigen mutmaßlichen Opfers zu einer falschen Zeugenaussage angestiftet zu haben.

„Das ist eine Frechheit!“, ärgerte sich der Anwalt des 60-Jährigen. Richterin Doris Halper-Praunias bezweifelte die Relevanz dieses Vorwurfs für das Strafverfahren.

Der Angeklagte bestand darauf, das noch zwei Verträge wörtlich vorgelesen werden.

Mit „Aufschlitzen“ gedroht

Dann erklärte Staatsanwalt Christian Petö und erinnerte daran, dass der Ex-Geschäftspartner von einem Telefonat berichtet habe, in dem der Angeklagte ihm angekündigt habe, er werde ihn „vom Bauch an nach oben aufschlitzen“.

Der Anwalt des mutmaßlichen Opfers sagte abschließend: „Der Angeklagte ist im Privatkonkurs, er versucht Geld einzutreiben.“ Der 63-Jährige lüge „nach Strich und Faden und von oben nach unten“, so der Anwalt.

Früher erfolgreich, jetzt in Privatkonkurs

Sein Mandant habe als Unternehmer „blendend“ in Osteuropa verdient, so der Vertreidiger. „Er hatte Millionen auf der hohen Kante, die er durch einen Anlagebetrug verloren hat.“ Das habe zum Privatkonkurs geführt. Der Verteidiger beantragte einen Freispruch.

Dann setzte der Angeklagte selbst zum Schlusswort an und warnte: „Es wird länger dauern.“

Schlusswort dauerte lange

40 Minuten lang versuchte er ein weiteres Mal seine Unschuld zu beweisen. Sein Ex-Geschäftspartner habe zunächst zugegeben, dass er ihm drei Millionen Euro schulde. „Auf einmal kommt er daher und sagt, er weiß nicht wovon ich rede...“

Der Schöffensenat kam zu dem Schluss, dass sich der Angeklagte der gefährlichen Drohung und der versuchten schweren Nötigung schuldig gemacht hat. Die angeklagte Erpressung war vom Tisch, weil der Schöffensenat dem 63-Jährigen glaubte, dass dieser davon ausging, die drei Millionen Euro würden ihm zustehen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.