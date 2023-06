2. Junior Extreme Triathlon in der Sonnentherme in Lutzmannsburg

83 Starter nahmen die Herausforderung der qualvollen 650 Meter zum Extreme-Champion an und begeisterten mit ihren hervorragenden Leistungen das Publikum mit ihrem Einsatz und Kämpferherz. Der Start befand sich am 23 Meter hohen Rutschenturm in der Speed World. Mit rasantem Tempo ging es die 200 Meter lange Rutsche „Twister“ hinunter Richtung Erdboden, dann im Laufschritt zum Sportbecken auf die 50 Meter lange Schwimmrunde und im Anschluss auf der 400 Meter langen Laufstrecke mit Zieleinlauf bei der Event-Bühne am Freigelände der Sonnentherme.

Zu Österreichs Extreme-Champions gekürt

Gestartet und gewertet wurde in fünf Alterklassen: U8, U10, U12 sowie U14 und U16. Die Sieger tragen nun den Titel „Österreichischer Extreme-Champion“ für ein Jahr. Neben einem mega Spaß gab es für die kleinen „Kämpfer“ auch attraktive Finisher-Geschenke. Die Schnellsten drei jeder Altersklasse erhielten schöne Pokale und alle Finisher ein cooles T-Shirt.