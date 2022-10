Stoober Maler, Grafiker & Keramiker: Tierisch menschlich

Werbung

Künstler Edgar Tezak ist Maler, Grafiker und Keramiker. Der gebürtige Grazer war schon viel auf der Welt unterwegs. Edgar Tezak lebte von 1980 bis 1982 in Süd-Indien und von 1982 bis 1995 in New York und nun ist er Stoober geworden und hat sein Atelier in Stoob. Edgar Tezak ist seit 1965 künstlerisch tätig und hat eine Lehre zum Grafiker absolviert. Anschließend studierte er von 1969 bis 1973 an der Akademie der bildenden Künste Wien. Seit 1970 nahm er an Ausstellungen teil. 1995 erhielt er einen Lehrauftrag an der Universität für angewandte Kunst in Wien. In seinen Werken beschäftigt er sich mit der Frage, was das Menschsein bedeutet. Er reflektiert aktuelle Thematiken und wendet in seiner Kunst unterschiedliche Techniken, wie Drucktechniken, Grafiken und die Malerei an. Vor allem Figuratives, Religiöses sowie hybride Mensch-Tier-Wesen sind in seinen Werken zu entdecken. Auch die Menschheit in der Zukunft oder die Gesellschaft an sich interessieren ihn sehr. Edgar Tezak ist außerdem begeisterter Langstreckenläufer. Derzeit arbeitet er an einem Siebdruck auf keramischen Oberflächen. Seine bisher wichtigsten Ausstellungen waren 2019 („Wir Kommen, wir Sind, wir Gehen“, Altes Kino Leibnitz) sowie 2022 („Project to Infinity“), eine große Einzelausstellung im „tresor“ im Bank Austria Kunstforum Wien, wo er ein einziges Bild platziert hat, mit einer Länge von 60 Metern und einer Höhe von 3,5 Metern, wobei er menschliche und tierische Körper in Verbindung brachte. „Im künstlerischen Schaffen ist der Luxus da, dass man nur auf sich selbst gestellt ist und man keine Verantwortung gegenüber etwas nehmen muss. Kunst ist der Luxus der Unbegrenztheit“, so Künstler Edgar Tezak.

