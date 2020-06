Unter dem Motto "Wine & Sound - blaufränkisch grooved veltiner vibes" luden die beiden renommierten Winzerfamilien Kirnbauer und Taubenschuss zur Weindegustation in die Weinkathedrale am Rotweinweg ein. Egal ob auf der Terrasse, am Tisch, im Garten auf dem Sunbed oder in den Weingärten auf einer Decke, die vielen Weinliebhaber aus nah und fern konnten bei strahlendem Sonnenschein mit Abstand am besten verkosten.

Coole Sounds & kulinarischer Hochgenuss

Für lässige Rhythmen am DJ-Set sorgten "Groundlevel Vienna" & "Soundvibes". Die "Fleischbank by Poor" verköstigte die Gäste mit kulinarischen Spezialitäten.