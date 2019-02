Aufgrund starken Winds löste sich am Dienstag ein Bolzen der Verankerung, mit der der Kirtagbaum am Platz vor dem Gemeindeamt fixiert gewesen war. Dadurch geriet der Baum in eine extreme Schräglage. Ein Spaziergänger, der dies entdeckte, alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Die Straße wurde sofort gesperrt.

Die Stadtfeuerwehr Oberpullendorf wurde um Unterstützung gebeten und kam mit Schwerrüstfahrzeug und Drehleiter. Da ein kontrolliertes und sicheres Umschneiden des Baumes laut Feuerwehr nicht gewährleistet werden konnte, wurde der Baum mit zwei Kränen vorsichtig aus der Verankerung gehoben. Trotz starker Windböen gelang es, den Baum ohne weitere Beschädigungen abzulegen.