Wohnungen in Nebersdorf eröffnet

Vor Kurzem wurde die OSG-Wohnhausanlage in Nebersdorf feierlich eingeweiht. Die Übergabe hatte bereits 2021 stattgefunden, nun wurde die letzte der sechs Wohneinheiten vergeben. Coronabedingt konnte die feierliche Eröffnung mit OSG-Vorstand Alfred Kollar, Bürgermeister Martin Karall, Bürgermeister außer Dienst Rudolf Berlakovich sowie dem Architekten Reinhard Taschner erst in diesem Jahr durchgeführt werden. Ortspfarrer Zoran Tadic – in Begleitung der beiden Seelsorger Predrag Juandic und Stejpan Lukasevic – segnete die Wohneinheiten.

Die Wohnungen verfügen über je 52 bis 58 Quadratmeter. Drei Wohnungen im Erdgeschoß sind den Bedürfnissen der älteren Generation angepasst, die restlichen drei Wohnungen im Obergeschoß stehen der jüngeren Generation zur Verfügung. Es gibt bereits Überlegungen, eine zweite Wohnhausanlage dahinter zu errichten.

Dabei. Milivoj Cvrljak, der erste Mieter, Reinhard Taschner, Rudolf Berlakovich, Martin Karall und Alfred Kollar. Foto: BVZ, Sarah Tesch

