Oberpullendorf: Gemeinsam Energie nutzen

Lokal erzeugten Strom mit anderen in der Umgebung teilen und das vor dem Hintergrund steigender Energiepreise, der Unabhängigkeit von ausländischen Energiequellen und zugunsten von Nachhaltigkeit und Klimaschutz: Das ist der Gedanke hinter den sogenannten Erneuerbaren Energiegemeinschaften (EEG). Eine solche möchte der Verein BLOP! gründen – die BVZ berichtete – und lädt zu diesem Zweck am 30. März (19 Uhr) zu einer Infoveranstaltung in den Rathaussaal.

„Mit einer EEG kann lokal erzeugte erneuerbare Energie auch wieder lokal, das heißt im eigenen Ort verbraucht werden. Die Wertschöpfung bleibt in der Gemeinde und Energieimporte können deutlich verringert werden“, so Josef Buchinger von BLOP!, beruflich Experte im Bereich erneuerbarer Energie. Jede elektrische Anlage mit Stromzähler in Oberpullendorf – egal ob Wohnung, Haus, Gewerbebetrieb oder Verein – kann bei der EEG mitmachen. Es werden ebenso reine Verbraucher benötigt wie solche, die überschüssigen Strom mit ihrer Photovoltaikanlage produzieren.

Die Teilnehmer sollen durch selbstbestimmte Strompreise, geringere Netzkosten und den Entfall diverser Stromabgaben profitieren. Zu den Interessenten an der EEG gehört auch die Raiffeisenbank Burgenland Mitte. „Für uns ist die Teilnahme an einer Energiegemeinschaft in vielerlei Hinsicht spannend, können wir so auch unserem sozialen und nachhaltigen Engagement Ausdruck verleihen“, meint Josef Koller, einer der Vorstandsdirektoren der Bank.

