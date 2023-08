Übereinkommen zum Leitbild im Mittelburgenland unterzeichnet

Heute unterzeichnten zahlreiche Bürgermeister aus dem Bezirk ein Übereinkommen, die Grundsätze, Leitziele und Leitgedanken des Leitbildes aus dem Regionalen Entwicklungsproramm (REP) einzuhalten. Dazu gehören: Bewusstes Flächenmanagement praktizieren, gemeinsam fahren - Mobilität neu denken, mit dem Klimawandel leben, zusammen wirtschaften - gemeinsame, nachhaltige Betriebsstandorte, Gastfreundschaft leben, eine erlebenswerte Region sein, regionale, biologische Versorgung sichern und neuen Anforderungen gerecht werden. Die Regionalen Entwicklungsprogramme enthalten neben dem Leitbild auch eine Verordnung der Landesregierung und legen Maßnahmen und Ziele fest, um die Entwicklung der Region zu forcieren, so Landesrat Heinrich Dorner. „Es ist wichtig, über Gemeindegrenzen hinaus Ziele gemeinsam zu erarbeiten. Das Regionale Entwicklungsprogramm ist ein gutes Fundament für die Gemeinden. Wir sind in der Entwicklung bereits weiter als andere Bundesländer.

Dem Land Burgenland ist es wichtig, bei allen Festlegungen immer den Konsens mit den jeweiligen Gemeinden vor Ort zu suchen. Daher gab es mit jeder Gemeinde individuelle Gesprächsrunden zur Detailabstimmung der Planungen. Ein ebenso wichtiger Bestandteil der Entwicklung des 'REP' war die Bürgerbeteiligung. Wir gehen einen wichtigen, mutigen Schritt, in der Zukunft muss es das Ziel sein, Betriebe interkommunal zu entwickeln“, so Dorner.

Die Regionalen Entwicklungsporgramme sollen Potenziale und innovative Möglichkeiten für die Zukunft aufzeigen und enthalten Grundsätze der örtlichen Raumplanung. Die vier Kernpunkte sind interkommunale Betriebsgebiete wie das geplante Gebiet zwischen Oberpullendorf und Steinberg-Dörfl, überörtliche Siedlungsgrenzen, landwirtschaftliche Vorrangzonen sowie Freiraumzonen, die natur- und landschaftlichen Schutz genießen.

Stellvertrend für die Bürgermeister des Bezirks nahmen die Bürgermeister Manfred Schmidt (Steinberg-Dörfl) und Michael Kefeder (Lockenhaus) zum Regionalen Entwicklungsprogramm Stellung. Schmidt meinte: „Für die Gemeinden ist das Regionale Entwicklungsprogramm wichtig, zum Beispiel wenn es um Siedlungsgrenzen geht oder darum, welche Potenziale es gibt.“ Kefeder war auch Mitglied der Projektsteuerungsgruppe. „Es geht dann darum, wo steht die Gemeinde, und wo will man sich mit der Gemeinde hinentwickeln.“

Abteilungsvorstand-Stellvertreter, Hauptreferatsleiter Peter Zinggl (Abteilung 2 - Landesplanung, Gemeinden und Wirtschaft) erklärte: "Seit 2020 entwickeln wir Regionale Entwicklungsprogramme, die dieses ergänzen. Der Prozess in den letzten Monaten war wichtig, um gemeinsam mit den Gemeindevertretern, Projektsteuerungsgruppe und den Bürgern Ziele zu erarbeiten, in welche Richtung sich der Bezirk Oberpullendorf entwickeln soll", sagte Zinggl. Seit 7. August liegt der Entwurf der Verordnung auf, hierzu kann jeder auch Stellungnahmen abgeben. Ende des Jahres soll es die rechtskräftige Verordnung für das Mittelburgenland geben. Die örtlichen Entwicklungskonzepte der Gemeinden, die sie bis 2026 erstellen müssen, sollen die Themen des Regionalen Entwicklungsprogrammes wieder aufgreifen, so Zinggl.