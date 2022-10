Gelebtes Europa: Projekt in Oberpullendorfs HAK

Werbung

Die Handelsakademie und Handelsschule feiert ihr 50-jähriges Bestehen und die Schule ist bereits über die Hälfte dieser Zeit in EU-Projekten aktiv. „Das aktuelle Förder-Programm heißt ERASMUS+ und momentan führen wir drei intensive Austauschprojekte durch, die es unseren Schülerinnen und Schülern ermöglichen, bis zu zwei Monate an unseren Partnerschulen zu verbringen. Auch unsere Lehrerinnen und Lehrer sind über ERASMUS+ aktiv und beteiligen sich an Projekten zum Job-Shadowing an unseren Partnerschulen ebenso wie an internationalen Fortbildungen“, so Direktorin Sonja Hasler.

Im Rahmen des „ERASMUS Day“ konnten die ersten, zweiten und dritten Klassen den Spirit von ERASMUS+ kennenlernen. Das Rahmenprogramm war geprägt von Videos, Präsentationen, persönlichen Erfahrungs-Berichten von Schülerinnen und Schülern, und einem Statement von Sigrid Murschenhofer, die für ihren persönlichen Einsatz und Engagement zur „ERASMUS+-Botschafterin“ ernannt wurde. Als Gäste wurden außerdem die ehemaligen ERASMUS/Comenius-Koordinatorinnen begrüßt und Christian Pronai-Mariel als Vertreter der Servicestelle der Bildungsdirektion für EU und internationale Kooperationen, der betonte: „Es freut mich besonders, dass ERASMUS an dieser Schule einen großen Schwerpunkt ausmacht.“

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.