Zwanzig Jahre Kooperation: Frauenberatung und AMS Oberpullendorf

Vor zwanzig Jahren startete man seitens der Frauenberatungsstelle bzw. des Frauenberufszentrums Oberpullendorf und der Arbeitsmarktservice-Regionalstelle eine Zusammenbeit, um Frauen aktiv zu unterstützen und aktiv in den Arbeitsmarkt zu begleiten: das Projekt „start up“ wurde von Maria Dorn und Shobha Hamann (beide sind mittlerweile in Pension) aus der Taufe gehoben. Doris Horvath, die Leiterin der Frauenberatungsstelle und des Frauenberufszentrums, sowie AMS-Regionalstellenleiterin Jutta Mohl ziehen hier eine sehr erfreuliche Bilanz.

„Ziel ist die Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt, aber auch andere Frauen mit verschiedenen Hemmnissen werden betreut.Die Frauen kommen entweder durch Mundpropaganda zu uns oder werden vom AMS geschickt. Dann können sie zu Coachings kommen, so oft sie möchten. Es gibt auch eine regelmäßige Aktiv-Runde, dabei steht immer ein anderes arbeitsmarktrelevantes Thema im Mittelpunkt“, so Doris Horvath. Ein wichtiger Teil sei auch, die Kompetenzen der Frauen zu evaluieren und ihnen auch Räume zu geben, um ihnen wieder Mut und Selbstbewusstsein zu geben, führte sie weiter aus. Ein Teil ist zum Beispiel auch Bewerbungstraining und wie man mit unorthodoxen Fragen beim Gespräch umgeht. Außerdem werden im Rahmen des Projekts die Bewerbungsunterlagen erneuert, über Weiterbildungsmöglichkeiten informiert oder auch über Förderungen.

Jutta Mohl erklärte, dass es Ende Juli im Bezirk 812 Arbeitslose im Bezirk gegeben hat, was 1,39 Prozent weniger als im Juli des Vorjahres sind. Im ersten Halbjahr 2023 waren im Bezirk 341 Frauen arbeitslos vorgemerkt. Seit 2006 werden beim Projekt „start up“ genaue Aufzeichnungen geführt. Mohl erklärte, dass etwa 70 bis 80 Frauen im Jahr in Rahmen dieses Projektes betreut werden. „Die Vermittlung funktioniert sehr gut, innerhalb der ersten drei Monate werden 45 Prozent der Frauen vermittelt.Bei vielen Frauen gibt es Bedarf, den wir aber beim AMS nicht decken können. Es gibt multiple Vermittlungshemmnisse wie Kinderbetreuung, Elternbet reuung oder auch Gewalt in der Famlie“, so die AMS-Regionalstellenleiterin. 100.000 Euro werden jährlich investiert. „Eure Arbeit ist fantastisch. Die Zusammenarbeit hat für uns viel gebracht, aber auch für den Bezirk und für die Frauen“, so Mohl.