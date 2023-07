Schutzweg wird von Kirche zur Schule verlegt

Am Dienstag der Vorwoche fand im Feuerwehrhaus Kroatisch Geresdorf die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause statt. Dabei stand unter anderem auch die Verlegung des Schutzweges vom Kirchen- in den Schulbereich auf der Tagesordnung. „Der Elternverein sowie die Pädagogen der Volksschule sind an die Gemeinde herangetreten und haben um die Verlegung des Zebrastreifens vor die Schule und den Kindergarten gebeten. Der Grund hierfür ist eine Erhöhung der Sicherheit beim Überqueren der Straße“, erklärte Bürgermeister Christian Balogh (SPÖ) den anwesenden Gemeinderäten. Der Schutzweg soll nach Genehmigung durch die Bezirkshauptmannschaft noch im Herbst diesen Jahres verlegt werden. Außerdem soll er durch zwei zusätzliche Straßenlaternen beleuchtet werden.

Der Gemeinderat vergab die Arbeiten für die beiden neuen Straßenlaternen einstimmig an die Firma Electro Romwalter aus Weppersdorf. Die Kosten für die Installation dieser belaufen sich auf rund 6.400 Euro.