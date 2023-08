Blitz zerstörte Straßenlampen in Unterfrauenhaid

Vor Kurzem fand in Unterfrauenhaid eine Gemeinderatssitzung statt. Unter anderem war die Erneuerung einiger Straßenlampen in der Gemeinde Thema der Sitzung. Teile der Straßenbeleuchtung waren durch indirekten Blitzschlag beschädigt worden und sind derzeit außer Betrieb. Erste Erhebungen durch einen beauftragten Elektriker ergaben rund 50 defekte Lichtpunkte, wobei bei vielen die Lampenköpfe getauscht werden müssen. Bei einigen Lampen wurden Sicherungen im Vorschaltgerät defekt oder das ganze Vorschaltgerät war durch den Blitzeinschlag zerstört worden. Weitere Schäden sollen noch erhoben werden. Die Behebung der Situation ist derzeit in Gange.

Auch der Beginn des Projektes „Fernwärmeversorgung von Unterfrauenhaid“ steht unmittelbar bevor. Mit Grabungsarbeiten soll bereits in der ersten Augustwoche begonnen werden. In Unterfrauenhaid kann die vorhandene Abwärme der Tierkörperverwertungsanlage genutzt werden. Interessierte wenden sich an die Gemeinde.