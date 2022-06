Lutzmannsburg bietet künftig Urlaub im Thermenchalet

Werbung

Vor Kurzem startete die Errichtung von 22 Premium Familien-Chalets der Sonnentherme.

„Familien mit dem Wunsch nach Privatsphäre werden sich ab September in den Premium-Chalets besonders wohlfühlen. Auf über 34 Quadratmetern Wohnfläche mit zwei Schlafzimmern und einer 28 Quadratmeter großen Sonnenterrasse lässt sich der Thermenaufenthalt von bis zu fünf Personen perfekt genießen“, freut sich Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme.

Panoramafenster, Kinderschlafplatz und mehr

Das Investitionsvolumen für das Projekt beträgt rund 3,4 Millionen Euro. Beim Thermenurlaub in den neuen Chalets sind neben der Bettwäsche, Bade- und Handtüchern sowie Bademänteln auch Leih-Kinderwagen, Babyphone, WLAN und Kaffee-Tabs inkludiert. Ebenfalls inklusive ist der Rad- und Rikschaverleih sowie das Golf Green Fee am benachbarten Golfplatz.

Der großzügige Wohnbereich verfügt über Panoramafenster, eine Design-Sitzgruppe mit ausziehbarer Couch und zusätzlichem Kinderschlafplatz sowie einer voll ausgestatten Küche mit hochwertigen Geräten und Geschirr.

Neben dem luxuriösen Badezimmer mit Regen-Dusche begeistert die moderne Klima- und Heiztechnik mit verstellbarer Klimaanlage sowie elektrischer Fußbodenheizung in allen Räumen. Ein weiteres Highlight stellt der Early Check In bereits ab 8.30 Uhr am Anreisetag dar.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.