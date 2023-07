Lesehütte wurde in Unterpullendorf eröffnet

Gisela Csenar und ihre Töchter Ljubica und Zlatka Csenar sowie Maria Dorner haben die Hütte bei der Donatuskapelle gemeinsam mit Unterstützern in eine kleine öffentliche Bücherei verwandelt, die Vorbeikommende einlädt, Bücher auszuleihen, vorbeizubringen oder vor Ort zu lesen. Nach der Tante von Giselas Mann, Mariška, wurde die Lesehütte benannt. „Wir lieben diesen Platz hier“, erklären Gisela Csenar und ihre Tochter Ljubica.

Ljubica und Gisela Csenar in der neuen Lesehütte am Weinberg. Foto: BVZ, Sarah Tesch

„Die Hütte war reparaturbedürftig, also haben wir überlegt, was wir damit machen. So entstand die Idee, eine offene Lesehütte zu gestalten.“ Die Bücher stammen aus dem Bestand der Familie und von Freunden. Auch der Kroatische Kulturverein und der Kroatische Presseverein sponserten Bücher. Die Eröffnung wurde von der Familie Csenar/Dorner mit Musik und Poesie begleitet. Die zahlreichen Interessierten waren anschließend zu einer Jause eingeladen.