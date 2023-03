Neuer Standort für die Frauenberatungsstelle Oberpullendorf

Werbung

Geschäftsführerin Doris Horvath und ihr Team freuten sich, zahlreiche Gäste in den Räumlichkeiten begrüßen zu können. „Wir sind jetzt in schöne Räume gezogen, und wir sind auch 100 Prozent barrierefrei“, meinte Geschäftsführerin Doris Horvath. Das Frauenberufszentrum bleibt allerdings am Standort in der Spitalstraße 6, betonte Horvath. Bürgermeister Hannes Heisz meinte bei der Eröffnung: „Ich kann mich noch erinnern, als ihr 1992 in der Augasse begonnen habt, diese Institution aufzubauen. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, eine solche Stelle zu haben.“

Auch Landtagsabgeordnete Elisabeth Trummer gratulierte zur Eröffnung und führte aus, dass die Frauenberatungsstelle nun noch mehr ins Zentrum der Stadt übersiedelt ist. „Hier können die Frauen auch einigermaßen anonym ihre Sorgen teilen. Ich danke allen für das Engagement“, so Trummer. AMS Burgenland-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl dankte den Mitarbeiterinnen ebenfalls und führte aus, dass die Frauenberatungsstellen ein wichtiger Baustein im Burgenland sind.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf meinte: „Das Land Burgenland hat die Basisförderung für die Frauenberatungsstellen auch heuer wieder aufgestockt – um 2.000 Euro auf nunmehr 15.000 Euro je Beratungsstelle. Das Team in Oberpullendorf rund um Leiterin Doris Horvath ist unerlässlich für diese wichtige Arbeit, so wie die Mitarbeiterinnen der Beratungsstellen in den anderen Bezirken. Vonseiten des Landes und des Frauenreferates unterstützen wir die Frauenberatungsstellen und wir sind sehr froh, dass wir diese im Land haben. Für die Frauen im Land sind sie wichtige Anlaufstellen. Ich wünsche euch viel Freude beim Arbeiten, auch wenn die Arbeit oft mit nicht soviel Freude verbunden ist.“

Die Frauenberatungsstelle Oberpullendorf bietet kostenlos, anonym und vertraulich Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung von familiären Konflikten an, unterstützt und schützt Frauen und Mädchen in persönlichen, beruflichen oder krankheitsbedingten Krisensituationen. Alleine im Jahr 2021 fanden in der Beratungsstelle in Oberpullendorf 7.060 Beratungsgespräche statt, insgesamt wurden 1.183 Personen beraten – damit wurde erstmals die Beratungszahl von 7.000 Gesprächen überschritten.



Die Frauenberatungsstelle Oberpullendorf hat am neuen Standort für Klientinnen von Montag bis Donnerstag von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet, Beratungen finden nach Vereinbarung unter 02612/42905 außerhalb der Öffnungszeiten statt. Die Bürozeiten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 13 Uhr.

