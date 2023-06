Neues Restaurant in Stoob

Am Freitag eröffnete am Standort der ehemaligen Weiberwirtschaft (Hauptstraße 34) das Restaurant „Western BBQ & Grill“ von der Firma HCB Handels-Consulting-Beteiligungs GmbH mit Geschäftsführer Thomas Weilharter. Unter dem Slogan „Preise wie damals“ bietet das Restaurant „Western BBQ & Grill“ samt Factory von Montag bis Freitag Mittagsmenüs und eine vielfältige Speisekarte, wie Burger, Schnitzel, Hot Dogs, Spare Ribs, Western Grill Mix, Pork-Chicken-Beef und mehr. Mit den „Preisen wie damals“ möchte man neue Wege gehen.

„Außerdem sind wir mit Food Trucker und Smokern draußen am Markt an zahlreichen Standorten unterwegs und bieten unsere Speisen und Produkte an“, so Hermann Kammerer. Von Stoob erfolgt die Aufbereitung und Auslieferung. Mit dem Food Truck ist man auf vielen Festivals, Streetfoodfestivals und Märkten unterwegs.

Sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Standort in Stoob tätig. Die Kunden können in Stoob auch Fleischspezialitäten wie Bison, Bio Rind, Black Angus Rind sowie marinierte Produkte bestellen, zum selber Grillen für zuhause. „Es gibt auch bereits über 100 Anfragen zum Catering“, so Hermann Kammerer, der weiters ergänzt: „Wir haben eine hervorragende Gesprächsbasis mit Bürgermeister Bruno Stutzenstein, der sich sehr um die Schaffung von Arbeitsplätzen bemüht.“ Zu Schulschluss soll es ein großes Eröffnungsfest geben mit Grillspezialitäten, Musik, einem Zelt und Kinderprogramm.

