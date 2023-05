Skulpturenpark eröffnbet beim Lisztzentrum Raiding

Die Intendanten des Liszt Festivals Raiding Eduard und Johannes Kutrowatz sowie Barbara Weißeisen-Halwax, Geschäftsführerin der Kulturbetriebe Burgenland, eröffneten gemeinsam in Kooperation mit dem Metropolitain Art Club fünf neue Skulpturen im Park des Lisztzentrums Raiding.

Man wolle das Lisztzentrum als Gesamterlebnis positionieren, so Weißeisen-Halwax. Die Skulpturen seien ein wichtiger Baustein davon. Johannes Kutrowatz spannte in seiner Eröffnungsrede den Bogen zum Lisztfestival und hob die Bedeutung der bildenden Kunst hervor. „Es freut uns, dass durch den erweiterten Skulpturenpark, die Bedeutung des Werkes von Franz Liszt einem größeren Publikum zugänglich gemacht wird. Den Besucher:innen wird die Möglichkeit geboten, im Garten zu flanieren, zu verweilen und die Kunst zu bestaunen, um anschließend bei einem Konzert in das musikalische Schaffen Franz Liszts einzutauchen – ganz im Liszt’schen Sinne eines Gesamtkunstwerkes“, so Johannes Kutrowatz über das Projekt.

Eduard Kutrowatz unterstrich die Gemeinsamkeiten von Musik und bildender Kunst und ihr gemeinsames Ziel, Emotionen zu übertragen. „Bei Kompositionen und Skulpturen entsteht durch Zusammenfügen etwas neues Ganzes“, so Kutrowatz. „Die Kunst ist es, die uns als Menschen ausmacht.“ Die Skulpturen seien eine schöne Ergänzung zum Lisztzentrum in Raiding.

„Es freut mich, dass wir fünf so renommierte Künstler und Künstlerinnen für das Projekt gewinnen konnten und die Skulptur Quo vadis Domine? von Zoltan Pap dauerhaft im Lisztzentrum Raiding ein Zuhause gefunden hat“, so die Kuratorin und Gründerin des Metropolitain Art Club, Ursula Tuczka. Die anderen vier neu patzierten Skulpturen werden von Mai bis Oktober 2023 im Park des Lisztzentrum zu sehen sein.

Der neue Teil des Skulpturenparks besteht aus fünf Werken international erfolgreicher Künstler und Künstlerinnen. Neben den bestehenden Skulpturen von Heinz Aeschlimann, Ulrike Truger und Rudolf Kedl, werden nun auch Werke von Charlotte Seidl, Heidi Tschank, Gert Resinger, Martin Schrampf und Zoltan Pap gezeigt. Kuratiert wurde das Projekt von der gebürtigen Burgenländerin Ursula B. Tuczka.

Tugend der Besonnenheit. Von Heidi Tschank (2022), Untersberger Marmor. Am Bild: Eduard Kutrowatz, Heidi Tschank, Ursula Tuczka und Johannes Kutrowatz. Foto: BVZ, Sarah Tesch

barbara. Von Charlotte Seidl (2022), Stoober Ton. Am Bild: Eduard Kutrowatz, Charlotte Seidl, Ursula Tuczka und Johannes Kutrowatz. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Klimt isst Mozart. Von Martin Schrampf (2013), Aluminium. Am Bild: Ursula Tuczka, Martin Schrampf sowie Johannes und Eduard Kutrowatz. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Der Dilettant - haters gonna hate. Von Gert Reisinger (2023), Metall. Am Bild: Gert Reisinger, Eduard Kutrowatz, Ursula Tuczka und Johannes Kutrowatz. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Quo vadis Domine?. Von Zoltan Pap (2023), Kupfer. Am Bild: Eduard Kutrowatz, Zoltan Pap, Johannes Kutrowatz und Ursula Tuczka. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.