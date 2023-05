Neue Polizeidienststelle in Horitschon eröffnet

Im Oktober 2022 übersiedelte das Team rund um Inspektionskommandanten Georg Schedl von ihren alten Räumlichkeiten im Gemeindeamt in ihre neue und barrierefreie Inspektion im Leier-Center. Das 12-köpfige Team erfreut sich nun an modernen Räumlichkeiten, die sich auf rund 260 Quadratmeter erstrecken und nach dem neuesten technischen Stand errichtet wurden.

Von 1956 bis Mitte der 1980er-Jahre befand sich schon einmal die Polizeiinspektion an jenem Standort. „Die neuen Räumlichkeiten sind super. Hier können sich die Bediensteten bestens entfalten und ihren Tätigkeiten nachgehen“, freut sich Inspektionskommandant Georg Schedl, der am Montag den Schlüssel zu den Räumlichkeiten im feierlichen Rahmen von Innenminister Gerhard Karner überreicht bekommen hatte. „Ich danke der Firma Leier für die Errichtung des neuen Postens. Hier steht die Polizei nun mitten in der Gesellschaft“, meinte der Innenminister.

Landespolizeidirektor Martin Huber ergänzte: „Für eine professionelle Arbeit der Polizei ist es wichtig, gute Arbeitsbedingungen vorzufinden. Die alte Dienststelle war den aktuellen Anforderungen nicht mehr gewachsen, daher bin ich froh, dass es nun eine neue, moderne Dienststelle in Horitschon gibt“.

Zuständig für acht Gemeinden

Der Überwachungsraum der Polizeiinspektion Horitschon umfasst acht Gemeinden mit rund 10.000 Einwohnern der Gemeinden Horitschon, Neckenmarkt, Raiding, Lackenbach, Lackendorf, Unterfrauenhaid und Ritzing. Der Rayon umfasst auch die zwei Grenzübertrittsstellen Neckenmarkt und Ritzing.

Unter den Festgästen war am Montag auch Bürgermeister Gerhard Petschowitsch: „Die Übersiedelung in das hochmoderne Gebäude bedeutet, dass die Sicherheit für einen längeren Zeitraum gewährt ist. Ich danke Georg Schedl und seinem Team, das zum Wohle unserer Gemeinden unterwegs ist“, so Petschowitsch. Mit der Arbeit der Polizei zeigte sich auch Landesrat Heinrich Dorner zufrieden. Er meinte aber auch: „In der Region rund um Horitschon ist die Polizei besonders mit den Themen Verkehr und illegale Migration beschäftigt. Um die Sicherheit der Bevölkerung weiter zu gewährleisten, muss die Ausbildung zur Polizistin und zum Polizisten stärker attraktiviert und die Zahl an Exekutivbeamten erhöht werden, denn es braucht nicht nur eine gute Infrastruktur sondern auch die Menschen dahinter.“

