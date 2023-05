Weppersdorf hat die größte PENNY-Filiale in Österreich

Feierlich eröffnet wurde die Veranstaltung mit PENNY Mitarbeitern und Kunden von PENNY Geschäftsführer Mario Märzinger, Bürgermeister Manfred Degendorfer, Vizebürgermeister Marcel Geissler sowie dem evangelischen Pfarrer Stefan Grauwald und dem römisch-katholischen Pfarrer Shinto Varghese Michael. Beim Grill-Event vor der Filiale konnte man sich durch das Frisch-Fleisch-Sortiment der PENNY Eigenmarke „Ich bin Österreich“ kosten. Gemeinsam mit Grillmeister Wolfgang Arndt von Grill Heaven wurden Steaks, Spareribs, Hühnerfilet und Koteletts auf den heißen Rost gelegt.

Pilotprojekt: Erstmals Bedientheke für Fleisch

Die Besonderheit des Ladenkonzepts ist die Bedientheke für Qualitäts-Fleisch mit eigenen gelernten Fleischauern und hauseigenem Kühlhaus. Der PENNY in Weppersdorf ist die erste österreichweite Filiale mit einer Bedientheke mit frischem Fleisch. Um der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken, werden alle Fleischstücke von „nose to tail“ verarbeitet. Das frische Schweine-, Hendl- oder Rindfleisch der Eigenmarke „Ich bin Österreich“ stammt zu 100 % aus Österreich und wird auch hierzulande geschlachtet.

Regionalität und heimische Produktvielfalt

Zudem punktet die größte PENNY-Filiale in Österreich mit über 990 Quadratmetern Verkaufsfläche mit einer kundenfreundlichen Filialgestaltung, bestem Service und „Frischeheldinnen und -helden“ bei Obst und Gemüse. „Der neue PENNY Markt ist ein regionales Vorzeigeprojekt. Wir sind damit der richtige Markt für den täglichen Einkauf, regionaler Partner und Arbeitgeber für 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,“ so PENNY Geschäftsführer Ralf Teschmit. Regionale Vielfalt wird bei Obst und Gemüse, Backwaren, Molkereiprodukten, Wurst- und Fleischprodukten sowie Convenience großgeschrieben. Viele Artikel der regionalen Eigenmarke „Ich bin Österreich“ mit über 200 Artikeln aus verlässlich heimischer Produktion stammen direkt von Lieferanten aus der Umgebung. Darüber hinaus gibt es im Bio-Segment die Eigenmarke „ECHT BIO!“. Brot und Gebäck kommen mehrmals täglich frisch direkt aus dem Filialbackofen. Mit „Food For Future“ hat der Markendiskonter seine vegane, klimaneutrale Eigenmarke. „Mein Team und ich werden unsere Kundinnen und Kunden mit fachkundiger Beratung und qualitativen PENNY Produkten aus der Region überzeugen“, so Filialleiterin Michaela Rozenits.

Soziales und Nachhaltigkeit

Als Partner des Österreichischen Roten Kreuzes setzt sich PENNY für die Gesellschaft ein. Initiativen wie der PENNY Familien-Hilfsfonds unterstützen Menschen in Notsituationen. Als Mitglied des klima:aktiv pakt2020 des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit hat sich PENNY dazu verpflichtet, schonend mit Ressourcen umzugehen und CO2-Emissionen zu reduzieren. So wird das gesamte PENNY Filialnetz zu 100 Prozent mit Grünstrom versorgt. Auch die Reduktion von Plastik ist dem Markendiskonter ein Anliegen: So wurden seit 2018 bei Obst und Gemüse bereits 127 Tonnen eingespart. Unter dem Motto #waldquellewächst gibt es in Weppersdorf zudem eine Kooperation mit Waldquelle, wobei die Kunden die Flaschenverschlüsse in eine Box werfen können und im Rahmen der Aktion Bäume gepflanzt werden.

