Auch Schule angeschlossen: Oberpullendorfs Fernwärmenetz wächst

Werbung

Von Juli bis September soll eine erste Ausbauphase für die Erweiterung des Fernwärmenetzes über die Bühne gehen. Auch die Mittelschule wird ans Fernwärmenetz angeschlossen – der Gemeinderat hat den Netzzugangsvertrag und Wärmeliefervertrag mit der Burgenland Energie einstimmig beschlossen.

Um den Anschluss der Schule gewährleisten zu können, wird von der bestehenden Leitung in der Höhenstraße, die vom Fernwärmeheizwerk am UDB-Gelände zum Spital führt, eine neue Leitung via Hotterweg Richtung Schule inklusive Anschlussmöglichkeiten für die Quergassen verlegt.

„Auch private Interessenten entlang der Trasse können anschließen“, weiß Bürgermeister Johann Heisz. Ein Infoschreiben der Burgenland Energie bezüglich Anschlussmöglichkeiten und -gebühren soll demnächst an die Haushalte gehen.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.