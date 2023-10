Neue Gradwohl-Filiale in Guntramsdorf

Der Standort verfügt über ein neues Design, bietet Plätze zum Verweilen und ein erweitertes Angebot an vollwertigen Vollkorn-Backwaren und Gebäck aus hellem Dinkelmehl. Das offene Design der Filiale bietet viel Platz, lädt zum Kaffee trinken ein und zählt zu den modernsten Filialen. „Als Familienbetrieb sind wir stolz darauf, nun auch in Guntramsdorf vertreten zu sein und unseren Kundinnen und Kunden ein vollwertiges Sortiment anbieten zu können“, freut sich Geschäftsführer Oliver Gradwohl. „Gerade die Nahversorgung spielt eine große Rolle, wenn es darum geht die Lebensqualität in Städten und Gemeinden nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern wenn möglich auszubauen. Mit der Eröffnung und dem Angebot an Vollkornprodukten können wir unseren Bürgerinnen und Bürgern hier ein weiteres Angebot stellen und damit einen weiteren Mehrwert generieren. Über neue Arbeitsplätze freuen wir uns selbstverständlich ebenso. In diesem Sinne wünsche ich dem Team-Gradwohl viel Erfolg“, so Bürgermeister Robert Weber bei der Eröffnung.

Vielfältiges Sortiment

Das Sortiment umfasst klassische Bio Vollkorn Produkte. Darüber hinaus grenzt sich das Traditionsunternehmen weiter von herkömmlichen Bäckern ab und bietet nur wenige Produkte aus und mit Weizen an. Stattdessen sind in der Filiale in Guntramsdorf vermehrt Produkte aus hellem Dinkel erhältlich. Neben dem vielfältigen Sortiment bietet die neue Filiale auch Snacks an. Aufgrund der vermehrten Nachfrage und dem erweiterten Bewusstsein zählt die Bäckerei zahlreiche vegane Produkte.